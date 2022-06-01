Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Російські війська «прицільно знищують» Комишуваху – Запорізька ОВА

Селище Комишуваха на Запоріжжі після обстрілів російськими військовими, 11 травня 2022 року

Російські військові «прицільно знищують» Комишуваху Запорізької області, заявила обласна військова адміністрація.

«Вчора, 31 травня, на приватні будинки і цивільну інфраструктуру селища з 18 до 20 години без зупину сипалися російські снаряди. Місцевим жителям, які ще не встигли виїхати у більш безпечні місця, довелося більше ніж дві години ховатися у підвалах, щоб уберегтися від ворожих обстрілів. На щастя, жертв та поранених не виявлено», – йдеться в повідомленні ОВА у телеграмі.

Там додали, що прицільним вогнем знищені житлові помешкання, присадибні ділянки, приватний транспорт і техніка.

«Жителі Комишувахи, навчені підлою тактикою окупанта обстрілювати домівки мирного населення, негайно попрямували в укриття», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, громада втратила школу зі сторічною історією, де минулого року завершився капітальний ремонт. Навчальний закла «за кілька годин перетворили на руїни».

«Ситуація у громаді залишається вкрай небезпечною через тактику російських військ, які не цураються цілеспрямовано знищувати все живе», – наголосили в ОВА.

Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 8766 втрат серед цивільних – загибель 4113 і поранення 4916 людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 31 травня, повідомили в УВКПЛ ООН.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG