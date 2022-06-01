Російські війська «прицільно знищують» Комишуваху – Запорізька ОВА

Російські військові «прицільно знищують» Комишуваху Запорізької області, заявила обласна військова адміністрація.

«Вчора, 31 травня, на приватні будинки і цивільну інфраструктуру селища з 18 до 20 години без зупину сипалися російські снаряди. Місцевим жителям, які ще не встигли виїхати у більш безпечні місця, довелося більше ніж дві години ховатися у підвалах, щоб уберегтися від ворожих обстрілів. На щастя, жертв та поранених не виявлено», – йдеться в повідомленні ОВА у телеграмі.

Там додали, що прицільним вогнем знищені житлові помешкання, присадибні ділянки, приватний транспорт і техніка.

«Жителі Комишувахи, навчені підлою тактикою окупанта обстрілювати домівки мирного населення, негайно попрямували в укриття», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, громада втратила школу зі сторічною історією, де минулого року завершився капітальний ремонт. Навчальний закла «за кілька годин перетворили на руїни».

«Ситуація у громаді залишається вкрай небезпечною через тактику російських військ, які не цураються цілеспрямовано знищувати все живе», – наголосили в ОВА.