Міський голова Конотопу каже, що війська Росії відступили

Міський голова Конотопу Сумської області Артем Семеніхін повідомив у фейсбуці, що війська Росії відступили з околиць міста.

«Московити відступили! Сполучення між Конотопом і Підлипним відновлене», – написав він.

І додав: «Ми зараз перебуваємо в Конотопі. Тут буквально ще кілька годин тому стояв цей ординський блокпост – зараз його немає. Зараз ми робимо ті заходи, які ми маємо робити. Містяни можуть спати спокійно».

Крім того, Семеніхін повідомив, що місто Буринь Сумської області – під контролем України.

«Щойно мав розмову з моїм побратимом мером Бурині. Вони навмисно кидали нам інформацію про те, що Буринь вони взяли під контроль. Уявляєте, як намагалися маніпулювати? Я особисто знаю Віктора Ладуху – це боєць, це воїн, який пройшов Майдан, який пройшов фронт, який допомагав фронту, який ніколи нічого не боявся. Так що Буринь також наша. І Буринь не лягла», – додав він.

Сам міський голова Бурині Віктор Ладух теж наголосив 2 березня у фейсбуці, що «буринська влада не здалася. Буринь – це Україна».

На початку доби 2 березня Семеніхін повідомив, що Конотоп здаватися не буде. Це він сказав після того, як заявив перед громадою міста, що військові Росії поставили умови: «Якщо ми починаємо супротив – вони розносять місто артилерією».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Міністерство оборони Росії 2 березня оголосило дані про втрати серед своїх військових, які беруть участь у вторгненні на територію України. За даними, які цитують російські державні ЗМІ, у Міноборони РФ визнають загибель 498 російських військових і поранення 1597.

Українська влада каже, що втрати російських сил, за останніми даними, сягнули 5840 (разом загиблих і поранених).

Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому тоді він не уточнив точного їх числа.