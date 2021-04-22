Видворений із Росії український консул після відпустки повернеться до роботи в МЗС – речник

Консул Генерального консульства України в російському Санкт-Петербурзі Олександр Сосонюк, який 21 квітня залишив Росію, в Україні планує взяти коротку відпустку, щоб провести час із родиною і відновити сили, повідомив Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

Після відпустки, зазначив Ніколенко, консул повернеться в зовнішньополітичне відомство і продовжить захищати національні інтереси України.

«Маємо розуміти, що робота українських дипломатів в Росії, фактично на території держави-агресора, сповнена численних викликів. Люди працюють в умовах посиленого тиску, перманентних загроз і провокацій. До того ж, має місце нехтування російською стороною своїми зобов'язаннями в рамках Віденської конвенції про дипломатичні зносини, зокрема в частині забезпечення безпеки іноземного дипломатичного корпусу», – пояснили у відомстві.

У МЗС України відзначили, що високо цінують роботу Олександра Сосонюка та всіх співробітників українських дипломатичних установ в Росії.

ФСБ Росії 17 квітня заявила про затримання за день до цього українського консула в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка. За повідомленням, консула затримали «під час зустрічі з російським громадянином при отриманні інформації закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ Росії».

У МЗС України Радіо Свобода повідомили, що консула затримували на кілька годин, а потім він перебував в українській дипустанові.

У МЗС дії російської сторони назвали провокацією і наголосили, що «повністю відкидають висунуті консульському співробітнику звинувачення».

Пізніше МЗС Росії заявило, що українському консулу в Санкт-Петербурзі, про затримання якого повідомляла ФСБ, рекомендували залишити російську територію.

У МЗС України заявили, що у відповідь видворять одного з радників посольства Росії в Києві. Міністерство закордонних справ Росії відмовилося вважати видворення російського дипломата з України симетричним заходом з боку Києва і заявило, що залишає за собою право на кроки у відповідь.

Інцидент стався на тлі чергового загострення відносин між двома країнами, зокрема через накопичення Москвою тисяч військових поблизу кордону України і в анексованому Криму.