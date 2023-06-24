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Сили оборони звільнили території під Красногорівкою на Донеччині – Тарнавський

Українські Сили оборони на Таврійському напрямку звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були окуповані армією РФ ще з 2014 року, каже генерал Олександр Тарнавський

Українські Сили оборони на Таврійському напрямку звільнили території під Красногорівкою на Донеччині, які були окуповані армією РФ ще з 2014 року, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

«Рух наших сил продовжується», – наголосив він.

Раніше українське командування повідомило, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському і Лиманському.

А командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що українські війська «мають успіхи» на деяких ділянках на Таврійському напрямку.

Українські війська за останні тижні звільнили вісім сіл у південній Запорізькій області та східній Донецькій області.

У Міноборони повідомляють, що складною є ситуація на сході України.

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