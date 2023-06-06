ВМС ЗСУ заявляють про відсутність російських «Калібрів» у Чорному морі

У Військово-морських силах Збройних сил України повідомляють,що станом на 12:30 вівторка російських кораблів-носіїв ракет «Калібр» у Чорному морі немає.

Водночас, згідно з повідомленням ВМС ЗСУ у фейсбуці, на бойовому чергуванні перебуває сім російських кораблів.

Напередодні Росія тримала в Чорному морі угруповання з 10 кораблів. Повідомлялося про один ракетоносій, споряджений вісьмома ракетами типу «Калібр».

Минулого тижня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі Радіо Донбас.Реалії заявив, що Росія нині ще здатна виробляти «умовно до 30 «Калібрів» на місяць» і кілька штук «Іскандерів».