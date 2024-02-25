«Справжня доблесть у відповідь на невимовну агресію». Король Чарльз виступив із посланням на підтримку України

Король Великої Британії Чарльз ІІІ виступив із посланням на підтримку України у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії. Пресслужба короля опублікувала звернення 24 лютого.

«Рішучість і сила українського народу продовжує надихати, в той час, як неспровокований напад на його землю, його життя і засоби до існування вступає в третій, трагічний, рік», – йдеться у заяві.

«Незважаючи на заподіяні їм величезні труднощі й біль, українці продовжують демонструвати героїзм, з яким їх так тісно асоціює світ. Справжню доблесть у відповідь на невимовну агресію. Я відчув це особисто на багатьох зустрічах, які я мав з українцями від початку війни, від президента Зеленського і пані Зеленської до новобранців, які тренуються тут, у Сполученому Королівстві», – сказав король.

Чарльз ІІІ заявив, що його «дуже надихає» підтримка, яку Україні надають Велика Британія і союзники.

22 лютого Велика Британія розширила санкції щодо Росії через її агресію проти України, під обмеження потрапили десятки російських компаній і фізичних осіб.

24 лютого виповнилось два роки від початку повномасштабної фази агресії Росії проти України 2022 року. З цієї нагоди Україну відвідали лідери урядів Італії, Бельгії та Канади, а також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Країни «Групи семи» (G7) закликали Росію припинити агресію і вивести війська з України, а також «пообіцяли вводити нові антиросійські санкції й продовжувати роботу над використанням російських активів для допомоги Україні».