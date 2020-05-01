У Росії за добу виявлено 7933 нових випадки зараження коронавірусною інфекцією, повідомляє Російська служба Радіо Свобода з посиланням на дані оперативного штабу. Згідно з повідомленням, це новий найвищий добовий показник захворюваності в країні.

Усього, за минулу добу в Росії від COVID-19 померли 96 людей.

Загальна кількість інфікованих досягла 114 тисяч, 1169 з яких померли, понад 13 тисяч одужали.

Повідомляється, що нові випадки зараження виявлені за останню добу в усіх регіонах Росії, а також в анексованих Криму і Севастополі. Найбільше хворих у Москві – понад 3,5 тисячі.

Уже понад місяць в Росії діє так званий режим неробочих днів, у багатьох регіонах запроваджені карантинні заходи.