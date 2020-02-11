Кремль: відповідальним за відносини з Україною буде Козак

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак призначений чільним представником у відносинах із Києвом і підтримуваними Москвою бойовиками на сході України, оголосили в Кремлі.

«У цій новій ролі Козак – головний і буде головним по українських питаннях», – сказав 11 лютого речник президента Росії Дмитро Пєсков.

61-річний Козак замінить Владислава Суркова, який відповідав за відносини Росії з Україною від 2013 року.

Пєсков не уточнив, чи 55-річний Сурков залишить Кремль.

Козак раніше був віцепрем'єром Росії. Наприкінці минулого місяця його призначили заступником голови адміністрації Кремля.

Козак курував кампанію з перших перевиборів Путіна в 2004 році, займався проведенням зимової Олімпіади 2014 року в Сочі і був відповідальним у Кремлі за відносини з Молдовою.

Козак – у списку російських посадовців, проти яких діють санкції Заходу, після того, як Росія анексувала Крим.

Тим часом, президент України Володимир Зеленський 11 лютого призначив головою Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана. Єрмак, який був залучений до процесу обміну полоненими з Росією, 10 лютого повідомив в ефірі українського телеканалу, що зустрічався з Козаком і вважає, що він є кращим варіантом після Суркова.