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30 листопада 2019, Київ 12:01
Новини | Події

КПВВ на Донбасі з 1 грудня переходять на зимовий графік роботи

грудня КПВВ працюватимуть з 08:00 до 17:00

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За наказом Командувача об’єднаних сил усі контрольні пункти в’їзду та виїзду на лінії розмежування на Донбасі завтра, 1 грудня, перейдуть на зимовий графік роботи. Про це раніше повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Контрольно-перевірочні заходи та пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування буде здійснюватися щоденно з 08:00 до 17:00. Командування Об’єднаних сил звертається до громадян з проханням врахувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок», – мовиться у повідомленні.

У штабі зазначили, що протягом осені лінію розмежування перетнули понад 3,2 мільйона людей та 389 тисяч транспортних засобів.

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