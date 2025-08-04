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Число загиблих унаслідок удару РФ по будинку в центрі Краматорська зросло до шести – ОВА

Наслідки російського авіаційного удару по центру Краматорська, 31 липня 2025 року
Наслідки російського авіаційного удару по центру Краматорська, 31 липня 2025 року

До шести зросла кількість загиблих унаслідок російського авіаційного удару по центру Краматорська 31 липня. Про це 4 серпня повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Тіло ще однієї жертви нещодавнього удару по Краматорську рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки. Таким чином, загальна кількість жертв зараз становить шість загиблих і 11 поранених. За попередньою інформацією, під завалами перебувають ще чотири людини», – повідомив очільник Донеччини і додав, що пошуково-рятувальна операція триває.

Російські військові вдень 31 липня завдали удару по центру Краматорська на Донеччині. Раніше було відомо про п'ятьох загиблих та 11 поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Київ у жалобі: ракетний удар Росії убив 31 людину, серед них 5 дітей
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Київ у жалобі: ракетний удар Росії убив 31 людину, серед них 5 дітей

У Святошинському районі Києва тривають аварійні роботи. У ніч проти 31 липня російська ракета «Іскандер-К» влучила в житловий будинок і зруйнувала цілий під'їзд, 31 людина загинула. Кияни приносять до місця трагедії квіти.


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