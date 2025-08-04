Число загиблих унаслідок удару РФ по будинку в центрі Краматорська зросло до шести – ОВА

До шести зросла кількість загиблих унаслідок російського авіаційного удару по центру Краматорська 31 липня. Про це 4 серпня повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Тіло ще однієї жертви нещодавнього удару по Краматорську рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки. Таким чином, загальна кількість жертв зараз становить шість загиблих і 11 поранених. За попередньою інформацією, під завалами перебувають ще чотири людини», – повідомив очільник Донеччини і додав, що пошуково-рятувальна операція триває.

Російські військові вдень 31 липня завдали удару по центру Краматорська на Донеччині. Раніше було відомо про п'ятьох загиблих та 11 поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



