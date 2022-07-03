Російські війська обстріляли Краматорськ із РСЗВ «Смерч» – міський голова

Російські війська 3 липня обстріляли Краматорськ Донецької області з ракетних систем залпового вогню «Смерч». Про це у фейсбуці повідомив міський голова Олександр Гончаренко.
«Другий день окупанти б’ють з РСЗВ «Смерч» по Краматорську. Знищують цивільну інфраструктуру і гатять по мирному населенню. Попередньо – без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба. Знаходьтесь ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги», – йдеться у повідомленні.
Вранці 3 липня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що впродовж попередньої доби внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули чотири людини, п’ятеро осіб були поранені (з них двоє дітей).
Загалом, за даними очільника Донецької ОВА, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 554 мирних жителі, 1442 особи були поранені (без урахування жертв у Маріуполі і Волновасі).
Напередодні голова Донецької ОВА заявив, що українська влада контролює 45% Донеччини, практично всі населені пункти обстрілюють.
Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.
Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4677 випадків загибелі, 5829 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. Серед загиблих – щонайменше 321 дитина. Це дані до півночі 23 червня. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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