Російські війська обстріляли Краматорськ із РСЗВ «Смерч» – міський голова

Російські війська 3 липня обстріляли Краматорськ Донецької області з ракетних систем залпового вогню «Смерч». Про це у фейсбуці повідомив міський голова Олександр Гончаренко.



«Другий день окупанти б’ють з РСЗВ «Смерч» по Краматорську. Знищують цивільну інфраструктуру і гатять по мирному населенню. Попередньо – без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба. Знаходьтесь ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги», – йдеться у повідомленні.

Вранці 3 липня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що впродовж попередньої доби внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули чотири людини, п’ятеро осіб були поранені (з них двоє дітей).

Загалом, за даними очільника Донецької ОВА, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 554 мирних жителі, 1442 особи були поранені (без урахування жертв у Маріуполі і Волновасі).

Напередодні голова Донецької ОВА заявив, що українська влада контролює 45% Донеччини, практично всі населені пункти обстрілюють.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на північ 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.