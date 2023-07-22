Кремль намагається «пом’якшити» заяви Міноборони РФ про цивільні судна в Чорному морі – ISW

Росія намагається змінити поточну угоду щодо експорту зерна з України, а не вийти з неї повністю, вважає американський Інститут дослідження війни. Про це йдеться в його останньому звіті від 21 липня.

«Схоже, Кремль намагається пом’якшити заяву Міноборони Росії від 19 липня про розгляд цивільних кораблів у Чорному морі як законних військових цілей. Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін 21 липня заявив, що заява Міноборони Росії від 19 липня про те, що російські військові розглядатимуть усі кораблі, які прямують до українських портів, як потенційні військово-вантажні судна, означала, що російські сили оглядатимуть кораблі», – йдеться в звіті.

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Водночас навіть тлумачення Вершиніна передбачає, що російські сили, можливо, будуть захоплювати іноземні цивільні судна, додають автори звіту.

Росія, за спостереженням ISW, продовжує намагатися домогтися поступок від Заходу в контексті експорту українського зерна. Він вказує на те, що Вершинін стверджує, нібито Росія формально залишається стороною Чорноморської зернової ініціативи, таку ж позицію озвучує російське МЗС. При цьому посол України в Туреччині Василь Боднар повідомляв, що Спільний координаційний центр у Стамбулі припинив працювати, а всі представники Росії його залишили.

«Кремль регулярно вдається до ескалаційної риторики, спрямованої на спонукання Заходу до поступок, і часто одні офіційні особи просувають таку риторику, тоді як інші офіційні посадовці вдають бажання брати участь у переговорах», – додають автори звіту.

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Міністерство оборони Росії після її виходу з Чорноморської зернової угоди заявило, що від 20 липня кораблі, які йдуть до українських портів, «будуть розглядатися як потенційні перевізники вантажів воєнного призначення», а країни їхніх прапорів «будуть вважатися втягнутими в конфлікт на боці київського режиму».

У відповідь Міністерство оборони України пообіцяло так само вважати потенційними воєнними цілями кораблі, які йдуть до російських або окупованих українських портів.