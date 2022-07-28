Голова ОВА повідомив про ракетний удар Росії по Кропивницькому

Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив про ракетний удар Росії по Кропивницькому.

«Ракетний удар по Кропивницькому! Відповідні служби вже працюють. Категорично прошу усіх залишатися в укриттях до завершення тривоги. Настійливо прошу не публікувати жодної інформації. Всі подробиці згодом», – написав Райкович у телеграмі.

Вранці 28 липня стало відомо також про обстріли Київщини, Чернігівщини, Миколаєва і Харкова.

Минулого тижня Кропивницький вже зазнавав обстрілу, тоді щонайменше троє людей загинули, 16 були поранені.

Як повідомив 28 липня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, від початку липня Росія завдала по Україні 49 ракетних і 44 авіаційних удари, а також здійснила 47 обстрілів Чернігівської області й 151 – Сумської області.