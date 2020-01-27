Нацполіція АРК: встановлені організатори викрадення французького оператора під час анексії Криму

В управлінні Національної поліції Україну в АРК повідомляють, що встановили осіб, які організували викрадення та незаконне утримування французького оператора телеканалу «CANAL+» Девіда Жофрійо на початку анексії Криму Росією.

«Іноземний оператор висвітлював події на окупованому півострові. Під час відеозйомки захоплення бойовиками українських військових частин його викрали. Звільнити з полону Девіда Жофрійо вдалося завдяки впливу міжнародної асоціації журналістів. Представники незаконного збройного формування «самооборона Криму» погодилися звільнити оператора в обмін на відзнятий матеріал», – сказав начальник главку Нацполіціі АРК Віталій Стрижак.

За його словами, поліцейські встановили двох чоловіків, які в 2014 році організували викрадення та незаконно утримували оператора.

«Фігуранти були членами незаконного збройного формування «самооборона Криму». Зловмисники активно брали участь в окупації півострова і території Луганської області. Тепер їм заочно оголосили підозру відразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. Тому вирішується питання про оголошення підозрюваних в розшук», – заявили у поліції.

Повідомляється, що правоохоронці з’ясували, що один з підозрюваних був «командиром роти незаконного збройного формування, інший – його заступником».

Імена та прізвища підозрюваних у відомстві не називають, їм загрожує до 15 років позбавлення волі.