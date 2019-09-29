Крим: звернення ООН про храм ПЦУ не отримували, будуть виконувати рішення місцевих судів

У російській владі окупованого українського Криму заявили, що не отримували звернення з ООН щодо храму Православної церкви України в Сімферополі, тому щодо нього будуть діяти, «виходячи з рішень місцевих судів», підконтрольних Москві.

Так звана заступниця міністра майнових і земельних відносин російської влади Криму Крістіна Салтикова заявила кореспондентові Російської служби Радіо Свобода: «Інформація про рішення Комітету ООН з прав людини з будь-якими рекомендаціями, що стосуються дій органів державної влади Республіки Крим щодо майна, яке перебувало в користуванні управління Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП – одна з церков-попередниць нинішньої ПЦУ – ред.), в мінмайна Криму відсутня». За її словами, якщо які-небудь рекомендації або доручення з цього приводу надійдуть у її відомство, їх розглянуть «у встановленому законом (російським – ред.) порядку».

28 червня підконтрольний Кремлеві арбітражний суд у Криму задовольнив вимогу «мінмайна» про розірвання договору оренди частини нежитлового будинку в Сімферополі, в якому останні 24 роки розташовується собор Святих Рівноапостольних Володимира і Ольги. Від православної громади зажадали повернути нерухоме майно. 29 серпня підконтрольний Москві апеляційний суд залишив це рішення чинним.

Тим часом 6 вересня Комітет ООН із прав людини зажадав від російської влади на півострові припинити процес виселення сімферопольської громади ПЦУ з кафедрального собору Святих Рівноапостольних Володимира і Ольги до закінчення розгляду цього питання в цьому Комітеті. 20 вересня Комітет повторив цю вимогу. Росія як член ООН зобов’язана виконувати такі вимоги.