Кількість загиблих через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до 5 – Вілкул

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі зросла до п’яти, заявив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул 26 грудня.

«Сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер Анатолій Олександрович Калініченко, йому був 51 рік… Лікарі 10 днів боролися за його життя, зробили все, що могли. Але травми були критичні», – повідомив Вілкул.

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16 грудня російські війська випустили десятки ракет по Україні, атакуючи її цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну мережу.

Одна з ракет влучила в житловий будинок у Кривому Розі. Троє людей, в тому числі півторарічна дитина, загинули на місці, ще один поранений, 33-річний чоловік, згодом помер у лікарні.