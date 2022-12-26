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Кількість загиблих через ракетний удар по Кривому Рогу зросла до 5 – Вілкул

16 грудня російські війська випустили десятки ракет по Україні. Одна з ракет влучила в житловий будинок у Кривому Розі

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі зросла до п’яти, заявив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул 26 грудня.

«Сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер Анатолій Олександрович Калініченко, йому був 51 рік… Лікарі 10 днів боролися за його життя, зробили все, що могли. Але травми були критичні», – повідомив Вілкул.

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16 грудня російські війська випустили десятки ракет по Україні, атакуючи її цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну мережу.

Одна з ракет влучила в житловий будинок у Кривому Розі. Троє людей, в тому числі півторарічна дитина, загинули на місці, ще один поранений, 33-річний чоловік, згодом помер у лікарні.

Наслідки російського обстрілу України 16 грудня (фотодокази)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Наслідки російського обстрілу України 16 грудня (фотодокази)

Близько восьмої години ранку 16 грудня по всій території України була оголошена повітряна тривога. Представники місцевої влади повідомили про запуск Росією десятків ракет по Україні.

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