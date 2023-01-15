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Пошкоджені будинки, школи та дитсадки: влада Кривого Рогу розповіла про наслідки ракетного удару

Наслідки ракетного удару армії РФ по житловому будинку, 16 грудня 2022 року, ілюстративне фото

Під час вчорашнього ракетного удару армії РФ по Кривому Рогу постраждало близько 50 приватних будинків, три школи, два дитсадки, адміністративна будівля, повідомив у телеграмі начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Комунальні служби та енергетики продовжують роботи з відновлення водо-, газо- та електропостачання», – додав він.

За словами Вілкула, вже з ранку неділі, 15 січня, працюють чотири спеціальні групи, вони більш докладно обстежують пошкодження, насамперед приватних будинків, і людям буде надано допомогу будматеріалами для першочергових відновлювальних робіт.

«Також, на підставі актів обстеження людям, чиї будинки постраждали, потім буде надано допомогу від міста», – констатував очільник міста.

14 січня Росія двічі за день атакувала Україну ракетами. Усього, за даними ЗСУ, українські військові збили 25 із 38 російських ракет різних типів.

Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв у низці регіонів. Крім ураження об’єктів критичної інфраструктури, постраждала і цивільна.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Наразі відомо про більш ніж 20 загиблих і понад 60 поранених.

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