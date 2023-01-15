Пошкоджені будинки, школи та дитсадки: влада Кривого Рогу розповіла про наслідки ракетного удару

Під час вчорашнього ракетного удару армії РФ по Кривому Рогу постраждало близько 50 приватних будинків, три школи, два дитсадки, адміністративна будівля, повідомив у телеграмі начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«Комунальні служби та енергетики продовжують роботи з відновлення водо-, газо- та електропостачання», – додав він.

За словами Вілкула, вже з ранку неділі, 15 січня, працюють чотири спеціальні групи, вони більш докладно обстежують пошкодження, насамперед приватних будинків, і людям буде надано допомогу будматеріалами для першочергових відновлювальних робіт.

«Також, на підставі актів обстеження людям, чиї будинки постраждали, потім буде надано допомогу від міста», – констатував очільник міста.

14 січня Росія двічі за день атакувала Україну ракетами. Усього, за даними ЗСУ, українські військові збили 25 із 38 російських ракет різних типів.

Через влучання в об’єкти інфраструктури влада попередила про обмеження в подачі енергоносіїв у низці регіонів. Крім ураження об’єктів критичної інфраструктури, постраждала і цивільна.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Наразі відомо про більш ніж 20 загиблих і понад 60 поранених.