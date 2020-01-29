«Київ-Баскет» неочікувано поступився аутсайдеру у Кубку Європи ФІБА

В Угорщині завершився матч п’ятого туру другого групового раунду Кубка Європи ФІБА, в рамках якого зіграли «Київ-Баскет» та «Кьорменд».

Угорська команда, за результатами чотирьох турів, аутсайдер квартету, проте першу десятихвилинку проти лідера групи вони завершили з перевагою у двадцять очок (33:13). Оговтатися від такої активності «Кьорменда» підопічні Айнарса Багатскіса не змогли і в другому періоді – 27:19.

Менше пропускати українська команда почала лише після великої перерви. Хоча у третій десятихвилинці «Київ-Баскет» і забив двадцять очок, але пропустив на три більше. І лише четвертий період завершився перемогою киян. Як результат, 96:74.

Це перша поразка киян у другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА. Проте після п’яти турів «Київ-Баскет» залишається лідером квартету з 9-ма очками. Крім того, раніше Радіо Свобода повідомляло, що кияни достроково вибороли «путівку» до плей-оф.

5 лютого «Київ-Баскет» зіграє останній матч у рамках другого групового етапу Кубка Європи ФІБА проти латвійського «Вентспілса».