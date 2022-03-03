Київ: Кличко каже, що пошкоджену теплотрасу відновлять сьогодні, просить киян не лишати авто біля вокзалу

Мер Києва Віталій Кличко розповів про те, як минула ніч у столиці. За його словами, вибухи, які було чути вночі в столиці – це робота систем протиповітряної оборони, що збивали ракети російських військ.

«Руйнувань і постраждалих, слава Богу, немає. Пошкоджену вчора теплотрасу біля залізничного вокзалу тепловики сьогодні відновлять. Міська влада продовжує забезпечувати роботу критичної інфраструктури Києва. Хотів би окремо подякувати столичним комунальникам, які, окрім виконання професійних обов‘язків, також долучилися до допомоги гуманітарному штабу, волонтерам», – сказав мер.

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Він зауважив, що комунальні служби можуть прибирати сміття в столиці чи розвозити продукти тільки до початку комендантської години, тобто з 7 до 20 години.

Міський голова нагадав, що для сполучення між берегами Києва відкриті Північний і Дарницький мости, проїзд через Південний міст закритий. Кличко закликав містян не їздити столицею без потреби.

«Звертаюся до киян: не залишайте масово свої авто біля залізничного вокзалу. Звідти триває евакуація жінок і дітей потягами, підвозять людей. Зараз покинуті автівки, які блокують під’їзд до вокзалу, служби евакуюють на вулиці поруч – Жилянську, Саксаганського та інші. Але військова адміністрація попереджає, що безконтрольно залишені на Привокзальній площі авто, що блокують проїзд і швидку евакуацію, можуть бути конфісковані на потреби оборони і захисту Києва», – застеріг він.

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За даними Кличка, з міста евакуювали майже всіх дітей з будинків сімейного типу. Частково вони розміщені за містом, два дні тому ще 50 дітей із таких будинків разом із батьками-вихователями вивезли до Польщі. Також до Польщі евакуювали 176 дітей з інвалідністю зі столичних інтернати, а напередодні понад 90 дітей-сиріт вивезли до Німеччини.

Напередодні біля Київського залізничного вокзалу пролунав сильний вибух. Радник голови МВС Геращенко невдовзі уточнив, що українська система ППО збила крилату ракету російських військових, що «призначалася одному з центрів управління».