Поліція Києва: «Шахед», який киянин перевозив на даху автомобіля, вилучили

Поліція Києва заявляє, що вилучила безпілотник «Шахед», який киянин перевозив на даху автомобіля.

«Вчора у соціальних мережах правоохоронці виявили публікацію про те, що на території столичного ЖК знаходиться автівка, на даху якої прикріплений ворожий БпЛА. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції і вибухотехніки. Фахівці оглянули небезпечний предмет – ним виявився безпілотний літальний апарат типу Shahed із вихолощеною бойовою частиною, тобто такий, що не становить загрози життю й безпеці громадян», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому 5 листопада.

У поліції зазначили, що власник транспортного засобу – 30-річний місцевий мешканець, який є головою громадської організації, пояснив, що планував передати дрон до музею.

Російські військові дронами Shahed, а також ракетами, КАБами, РСЗВ регулярно атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.