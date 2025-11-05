Повітряні сили: російські військові запустили 80 дронів протягом ночі

У ніч на 5 листопада російські військові атакували територію України 80 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із чотирьох напрямків у РФ, близько 50 із них були «Шахедами», йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях», – інформують українські військові.

Вони також попереджають, що частина запущених із Росії дронів усе ще перебуває в повітрі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.