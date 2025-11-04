Прокуратура: російські військові вбили цивільних на Харківщині, попри білий прапор

Російські загарбники вбили двох цивільних у Харківській області, повідомив Офіс генерального прокурора 4 листопада.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнний злочин, що призвів до загибелі людей.

За даними слідства, 3 листопада неподалік села Кругляківка Куп’янського району російські військові завдали удари FPV-дронами по двох беззбройних цивільних:

«Потерпілі йшли дорогою, тримаючи білий прапор, що свідчило про їхній небойовий статус. Внаслідок цілеспрямованої атаки вони та їх собака загинули на місці».





Прокуратура зазначає, що поблизу місця влучання не було жодних військових об’єктів чи позицій.

«Цей цинічний злочин є черговим свідченням систематичного ігнорування російськими військовими норм міжнародного гуманітарного права та права на життя цивільного населення», – коментує відомство.

Згідно з доповіддю Незалежної міжнародної розслідувальної комісії з прав людини щодо України, яку було представлено Генеральній асамблеї ООН в жовтні, регулярні напади російських збройних сил на прифронтові райони в Україні призвели до загибелі та поранень мирних жителів, масштабних руйнувань, а також змусили тисячі людей тікати.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Зокрема, рятувальники ДСНС регулярно потрапляють під повторні удари.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.