У Києві до 32 зросло число загиблих унаслідок російського удару 31 липня – влада

У Києві до 32 зросло число жертв ракетно-дронового удару, завданого російськими військовими 31 липня, повідомив зранку 6 серпня начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«У лікарні помер чоловік, який зазнав важкого поранення шиї під час російської атаки 31 липня... На жаль, наслідки атаки ми продовжуємо фіксувати задовго після самої події. І така ситуація після кожної важкої ночі», – вказав чиновник.

Російські військові завдали по Києву комбінованого повітряного удару вночі 31 липня. Після завершення пошуково-рятувальних робіт стало відомо про 31 загиблу людину, ще понад півтори сотні постраждали. У Святошинському районі Києва ракета знищила під’їзд житлової багатоповерхівки.

Повітряні сили повідомили, що російські військові в ніч на 31 липня атакували Україну 317 засобами повітряного нападу: 309 безпілотниками і вісьмома крилатими ракетами, основним напрямком удару був Київ.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.