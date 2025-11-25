У Києві після удару РФ запровадили екстрені відключення світла, обмежили подачу тепла – влада

У Києві за розпорядженням «Укренерго» вранці 25 листопада після масованого російського удару запровадили екстрені відключення електроенергії, повідомила міська військова адміністрація.

«Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють. Енергетики закликають розумно поставитися до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів. Спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, у Київській міській держадміністрації повідомили, що внаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили надання послуги теплопостачання для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому і Дніпровському районах.

«Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки», – йдеться в повідомленні.

У Києві, за останніми даними, кількість загиблих внаслідок російського удару в ніч проти 25 листопада сягнула шести: дві людини загинули в Дніпровському районі, де було влучання в багатоповерхівку, чотири – у Святошинському, де, за даними ДСНС, було влучання поруч із 4-поверховою складською будівлею. 13 людей постраждали, зокрема одна дитина.

За даними Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 25 листопада російські військові атакували Україну, зокрема Київ, ударними безпілотниками і ракетами.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.