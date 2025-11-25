У Києві до семи зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

У Києві до семи зросла кількість загиблих внаслідок російського удару в ніч проти 25 листопада, повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, у Дніпровському районі, де було влучання в багатоповерхівку, з-під завалів дістали тіло загиблого чоловіка.

«20 постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Сім із них наразі перебувають у стаціонарах медзакладів. У тому числі, одна дитина», – додав Кличко.

Раніше повідомляли про шістьох загиблих і 14 постраждалих.

За даними Повітряних сил, російські війська під час удару застосували 22 ракети і 464 БпЛА різних типів (близько 250 із них – «Шахеди»), зафіксовано влучання ракет і 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що основний російський удар уночі був по Києву й Київській області, в місті є багато пошкоджень житлових будинків і цивільної інфраструктури.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що надійшли повідомлення про пошкодження, падіння уламків із понад 13 локацій у Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Печерському, Святошинському, Деснянському районах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.