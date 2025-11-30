У Киргизстані відбуваються позачергові вибори до парламенту

У Киргизстані 30 листопада відбуваються позачергові вибори до парламенту – їх призначили за рік до завершення чинного скликання.

За 90 місць у Жогорку Кенеші змагаються 467 кандидатів. Виборче законодавство вимагає, щоб у кожному окрузі у списку була принаймні одна жінка. Водночас участь опозиційних сил у кампанії мінімальна.

Вибори відбуваються в умовах зростаючого тиску на критиків влади та незалежні медіа. Перед голосуванням у країні пройшла хвиля обшуків та допитів опозиціонерів, десятьох з них заарештували за звинуваченнями у «закликах до масових заворушень».

Парламент Киргизстану (Жогорку Кенеш) 25 вересня ухвалив рішення про саморозпуск. Його ініціювали 32 депутати, які пояснили це рішення збігом двох виборчих кампаній: наступні парламентські вибори мали відбутися у листопаді 2026 року, а вже у січні 2027 року – президентські.



