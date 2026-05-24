Масована атака РФ на Київ: загинула людина, десятки поранених, пошкодження – на 20 локаціях

Російські війська ракетами та дронами масовано атакували Київ, загинула людина, ще 20 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його даними, понад 40 локацій по всьому місту зазнали ушкоджень.

Попередньо відомо, що в Солом’янському районі внаслідок обстрілу пошкоджена школа. Ткаченко також інформував, що у Шевченківському районі було влучання в бізнес-центр. Попередньо, в укритті заблоковані люди.



Зокрема, як повідомляють у ДСНС, у Шевченківському районі сили РФ уразили 5-поверховий житловий будинок – сталося руйнування та виникла пожежа з 1 по 5 поверхи. Тут загинула людина та ще троє – постраждали. Гасіння триває.

У Дарницькому районі на одній з локацій виникло загорання даху двоповерхової житлової будівлі гуртожитку на площі орієнтовно 250 кв. метрів, сталося руйнування на площі 100 кв. м. – з гуртожитку врятували 12людей та 5 люедй госпіталізували. Пожежу вже локалізували.

У Деснянському районі виникла пожежа в ангарі сталася пожежа на п’яти осередках.Також сталася пожежа на території гаражного кооперативу на площі 80 кв. м., яку наразі ліквідовано.



В Оболонському районі було влучання у будівлю бізнесцентру з подальшим загорянням з 3 по 5 поверхи. Гасіння триває.



В Голосіївському районі ліквідовано загоряння на тенісному корті на площі 100 кв. м. гасіння ускладнювалось наявністю бойової частини російського засобу ураження, довелося залучати піротехнічний розрахунок.

Рятувальники повідомляють про 21 травмовану людину через російську масовану атаку.

Напередодні президент України Володимир Зеленський увечері 23 травня закликав жителів України «свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора». Він заявив про ознаки підготовки з боку РФ масштабного удару. За його словами, Україна отримала дані про підготовку силами РФ удару із застосуванням «Орешника».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій. Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.