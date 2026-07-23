У Києві люди знову вийшли на протест з вимогою повернення Федорова

У Києві біля театру імені Івана Франка люди знову зібралися на протест.

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, станом на 20:00 на площі перебували близько сотні киян. Учасники акції вимагають повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова.

Мітингувальники також анонсують велику безстрокову акцію на завтра – 24 липня, якщо їхні вимоги не будуть почуті.

У соцмережах пишуть, що люди також вийшли на протест у Львові, Дніпрі, Івано-Франківську, Луцьку та Миколаєві.

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Раніше сьогодні Михайло Федоров відмовився від пропозицій президента України, заявивши, що не погодиться на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони.

З 16 липня в Україні тривають протести через відставку міністра оборони Михайла Федорова. Також від мітигувальників лунали заклики до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Після своєї відставки Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу Сирського. Згадавши про успіхи Сирського як воєначальника, зокрема й під час Київської операції, Федоров додав, що «система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді».

21 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане Михайло Драпатий.

Михайло Федоров привітав Драпатого з визначенням на посаду головнокомандувача Збройних сил України. Водночас він подякував колишньому головнокомандувачу Олександру Сирському, якого критикував раніше, за захист Київщини, Харківську операцію та інші історичні битви.

16 липня президент Зеленський доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра оборони. Президент також заявив, що пропонуватиме депутатам, які мають зібратися у сесійній залі Ради майже через місяць, призначити Хмару міністром оборони.



