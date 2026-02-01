Київ повертається до тимчасових графіків відключення електрики – ДТЕК

Київ повертається до тимчасових графіків відключення електрики, повідомляє компанія ДТЕК.



«Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. З опівночі столиця повертається до тимчасових графіків», – йдеться у повідомленні.

Задля уникнення повторних аварій після відновлення світла енергетики закликають не вмикати одночасно всі енергоємні прилади – бойлери, електроплити, обігрівачі, зарядні станції, електрочайники, а користуватися ними почергово.

Після масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, а з 29 січня у Києві почали діяти тимчасові графіки замість екстрених.

Але 31 січня в Міненерго повідомили про системну аварію, внаслідок якої одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про аварійні знеструмлення повідомляли в низці областей, а також у Києві. Зокрема, через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро, також було відсутнє водопостачання.

Ввечері 31 січня у Міненерго заявили, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України.

31 січня президент Володимир Зеленський заявив, що українські енергетики з’ясовують причини технологічної аварії в енергосистемі – немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. За його словами, «більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення».

В Україні знову значно посилися морози. Очікується, що на початку лютого місцями мороз сягне мінус 30 градусів.