Київ та чотири області України повертаються до планових відключень світла – ДТЕК

Столиця та Київщина, а також Дніпропетровська, Донецька та Одеська області з понеділка, 5 грудня, повертаються до планових відключень електроенергії, повідомила пресслужба компанії ДТЕК у телеграмі.

Попри такі плани компанії, ситуація в енергосистемі залишається вкрай складною. Тому в ДТЕК просять із розумінням поставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергетичної системи України.

«Робимо все можливе, щоб їх (відключень електроенергії, – ред.) було якомога менше», – підкреслили в компанії.

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва 2 грудня спостерігалися проблеми з енергопостачанням через брак потужності на одному з двох об’єктів генерації на Лівому березі.

За даними столичної влади, Київ поступово наближається до планових відключень. Водночас частіше виникають аварії в енергосистемі.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.