Кличко пояснив, за якої умови пункти обігріву в столиці працюватимуть цілодобово

Пункти обігріву в Києві працюватимуть цілодобово лише у випадку надзвичайної ситуації з опаленням та іншими комунікаціями, зазначив мер міста Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Київ».

«Цілодобово пункт обігріву повинен працювати? У мене тоді питання – вночі у нас дійсно існує комендантська година? Моє завдання надати всі сервіси, і ми робимо все від нас залежне для того, щоб надати тепло, світло, водопостачання і це є», – розповів Кличко.

За його словами, пункти обігріву можуть працювати 24 години на добу, коли є надзвичайна ситуація. Коли ж у місті є світло та тепло, то немає сенсу тримати там людей.

«Я дав завдання, щоб ці пункти працювали до дев’ятої години вечора, щоб люди, які там працюють з ранку до вечора, мали можливість доїхати додому. Якщо буде надзвичайна ситуація – тоді ці пункти працюватимуть цілодобово», – наголосив мер Києва.

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва 2 грудня спостерігалися проблеми з енергопостачанням через брак потужності на одному з двох об’єктів генерації на Лівому березі.

За даними столичної влади, Київ поступово наближається до планових відключень. Водночас частіше виникають аварії в енергосистемі.

23 листопада російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях.

У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також виникли перебої з тепло- і водопостачанням. Одна з найскладніших ситуацій склалася в Києві.