Спецслужби Латвії затримали громадянина країни, його підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Спецслужби Латвії затримали громадянина цієї країни за підозрою у шпигунстві на користь Росії, повідомила Служба державної безпеки Латвії. Чоловік був затриманий ще в ніч з 17 на 18 жовтня у Вентспілсі, але стало про нього відомо лише зараз: його підозрюють у збиранні та передаванні відомостей про латвійський оборонний сектор на користь ГРУ Росії.

У нього в будинку та ще в одному об’єкті відбулися обшуки, зараз латвієць заарештований. «Триває поглиблене дослідження вмісту носіїв даних, які були вилучені під час обшуку», –повідомили латвійські спецслужби.

Як повідомляє Delfi, за даними слідства, затриманий передавав російській військовій розвідці інформацію про різні актуальні питання в оборонній сфері та військових НАТО в Латвії (неподалік Вентспілса регулярно відбувалися військові навчання НАТО за участю латвійських військових). Також він передавав дані про приватну інфраструктуру, яку можна використовувати в авіаційних цілях та про умови придбання карток мобільного зв’язку в Латвії.

Минулого тижня в Німеччині оголосили вирок кільком чоловікам за шпигунство на користь Росії. Вирок у жовтні також був винесений за шпигунство на користь Росії в Естонії: там учасника добровольчого воєнізованого формування Союз оборони Естонії Івана Дмитрієва, який керував дронами, засудили майже до п'яти років позбавлення волі. Як сказано у вироку, за завданням офіцера оперативного відділу прикордонної служби ФСБ Олександра Бобкова Дмитрієв передавав йому дані про членів своєї організації, політичну ситуацію в естонській Нарві, переміщення військовослужбовців, а також про Нарвський музей, проти директора якого в Росії порушена кримінальна справа.