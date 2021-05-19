Блінкен і Лавров проведуть свою першу зустріч 19 травня

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 19 травня в Ісландії мають провести першу особисту зустріч – на тлі погіршення відносин між їхніми країнами.

Американські й російські чиновники заявили, що зустріч пройде в кулуарах Арктичної ради в Рейк’явіку, її мета – підготовка до потенційного саміту президентів Джо Байдена і Володимира Путіна наступного місяця. Точна дата і місце проведення цього саміту наразі невідомі.

Блінкен і Лавров, швидше за все, матимуть у своєму порядку денному й інші теми для обговорення. Це буде їхня перша зустріч із моменту вступу на посаду президента Джо Байдена.

Зокрема, у Держдепартаменті США заявили, що зустріч Блінкена і Лаврова дасть можливість обговорити побудову «більш передбачуваних відносин із Росією».

Останнім часом у США виникли розбіжності з Росією з приводу низки питань, зокрема, ув’язнення критика Кремля Олексія Навального, нарощування російської військової присутності біля кордонів України, кібератак на США, російського проєкту «Північний потік-2», втручання у західні виборчі процеси.

Москва звинуватила США в спробах втручання в її внутрішні справи.

«Ми віддали б перевагу більш стабільним і передбачуваним відносинам із Росією», – сказав Блінкен 18 травня.

У той же час, за його словами, США дадуть відповідь, якщо Росія вирішить вдатися до необдуманих або агресивних дій, спрямованих на інтереси Вашингтона чи союзників і партнерів. «Не для того, щоб шукати конфлікт чи ескалацію, а тому, що такі виклики не можуть бути безкарними», – наголосив він.

Арктична рада, що складається з восьми членів, проводитиме своє засідання в Рейк’явіку 19-20 травня. Там відзначать завершення дворічного головування Ісландії та 25-ту річницю створення групи.

Росія перебирає на себе обов’язки голови Арктичної ради на наступні два роки.