Ляшко підписав наказ про конкурс на незалежних членів наглядової ради «Медзакупівель»

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко підписав наказ про конкурсний відбір кандидатів на посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України». Про це МОЗ повідомило 30 червня.

За повідомленням, Ляшко підписав наказ напередодні.

«Відповідно до цього рішення відбудеться конкурсний відбір кандидатів на зайняття п’ятьох посад незалежних членів наглядової ради держпідприємства», – йдеться в заяві міністерства.

Як нагадують у відомстві, «Медичні закупівлі» – державна агенція, яка відповідає за централізовану закупівлю ліків та медичних препаратів. Загальний бюджет її закупівель на 2021 рік складає 9,4 мільярда гривень.

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11 лютого заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова звинуватила державне підприємство «Медичні закупівлі» і його директора Арсена Жумаділова у зриві закупівель у 2020 році. У державному підприємстві натомість заявили, що це МОЗ блокувало процес закупівель протягом року. Аналогічну позицію висловили пацієнтські організації, представники яких вказували на непрозорість формування наглядової ради.

5 травня Шаталова повідомила, що Міністерство охорони здоров’я завершило конкурс кандидатів до наглядової ради державного підприємства «Медзакупівлі».

Вона зазначила, що до складу комісії увійшли представники міжнародних фінансових організацій, дипломати, консультанти з відбору персоналу, які мали право дорадчого голосу. За твердженням заступниці міністра, процедура відбувалася «максимально прозоро» та з дотриманням законодавства.

Через кілька тижнів Верховна Рада звільнила міністра охорони здоров’я Максима Степанова і призначила замість нього Віктора Ляшка. У травні Ляшко анонсував повторну процедуру проведення конкурсу.