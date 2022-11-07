Бренди компанії LʼOréal можуть повернутися до Росії

Бренди косметики та парфумерії Lancome, Yves Saint Laurent та Giorgio Armani повернуться на російський ринок, стверджують у міністерстві промисловості та торгівлі Росії. Тому їх виключили зі списку товарів для паралельного імпорту, що ввозяться до країни без дозволу власників торгових марок, повідомляє 7 листопада державна інформагенція «РИА Новости».

Москва включила бренди Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani та Kerastase до списку товарів для паралельного імпорту на початку серпня. У відомстві тоді пояснили це тим, що до торгових мереж надходила недостатня кількість продукції цих брендів.

Французька косметична компанія LʼOréal, яка володіє брендами Lancome, Redken та Kerastase, а також лініями косметики та парфумерії Yves Saint Laurent та Giorgio Armani, на момент публікації повідомлення російської влади не коментувала.

У звʼязку з російським вторгненням в Україну багато міжнародних компаній зупинили свою діяльність у Росії, зупинивши й імпорт продукції з-за кордону. Серед них виробник косметики та парфумерії Estee Lauder Companies, якому належать такі бренди як МАС, Estee Lauder, Clinique, Bobbi Brown, Ordinary, Le Labo та інші.

У липні стало відомо, що російський ринок залишить британська косметична мережа Lush. Усі 50 її магазинів у Росії будуть закриті. У рамках паралельного імпорту продукцію Lush ввозити неможливо, оскільки власник бренду веде гуртову торгівлю лише зі своїми партнерами.