Баскетбол: «Лос-Анджелес Лейкерс» стали чемпіонами NBA

«Лос-Анджерел Лейкерс» перемогли «Маямі Гіт» з рахунком 106:93 в шостій грі фінальної серії й стали чемпіонами Національної баскетбольної асоціації (NBA).

Гравець «Лейкерс» Леброн Джеймс набрав 28 очок, зробив 14 підбирань та 10 асистів й вчетверте у своїй кар’єрі став найбільш цінним гравцем фіналу. У трьох різних командах він здобув уже чотири титули NBA.

Фінальний рахунок вирішальної серії – 4:2.

«Лейкерс» здобули своє перше чемпіонство з 2010 року. Вони та «Бостон Селтікс» мають найбільше титулів NBA в історії ліги – по 17.