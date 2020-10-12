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12 жовтня 2020, Київ 09:51
Новини | Спорт

Баскетбол: «Лос-Анджелес Лейкерс» стали чемпіонами NBA

«Лейкерс» здобули своє перше чемпіонство з 2010 рок

«Лос-Анджерел Лейкерс» перемогли «Маямі Гіт» з рахунком 106:93 в шостій грі фінальної серії й стали чемпіонами Національної баскетбольної асоціації (NBA).

Гравець «Лейкерс» Леброн Джеймс набрав 28 очок, зробив 14 підбирань та 10 асистів й вчетверте у своїй кар’єрі став найбільш цінним гравцем фіналу. У трьох різних командах він здобув уже чотири титули NBA.

Фінальний рахунок вирішальної серії – 4:2.

«Лейкерс» здобули своє перше чемпіонство з 2010 року. Вони та «Бостон Селтікс» мають найбільше титулів NBA в історії ліги – по 17.

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