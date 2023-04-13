Росія порушила усі норми Женевських конвенцій – омбудсмен про страту

Росія під час повномасштабної агресії проти України порушила усі можливі норми Женевських конвенцій. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи відео страти ймовірного військовополоненого. Український омбудсмен стверджує, що Росія, як сторона збройного конфлікту, не виконує вимоги щодо поводження із військовополоненими.

«Ми можемо просто взяти Женевські конвенції, читати кожну норму, а я на прикладах можу показати, що Російська Федерація порушила їх всі. На даний час не існує жодної норми Женевської конвенції, яку б не порушила Російська Федерація. Це і не гідне поводження, це і застосування тортур – як фізичних, так і психологічних, це неналежні умови тримання, це і порушення права на листування, на отримання медичної допомоги. На елементарні речі: як харчі і достатню (кількість) води», – стверджує Лубінець.

Факти порушень підтверджують фото і відео, що з’являються в мережі та свідчення очевидців. Омбудсмен розповідає, що з полону українські військові повертаються схудлі, із порушеннями здоров’я та психологічними травмами.

«Коли ми повертаємо наших героїв і героїнь додому, ми фіксуємо десятки втрачених кілограмів, ненадання медичної допомоги, застосування тортур. На жаль, ми не бачимо реакції як з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста, так і з боку Організації Об’єднаних Націй», – розповідає омбудсмен.

Дмитро Лубінець також впевнений, що міжнародні організації не виконують наданий їм мандат. Зокрема, посадовець говорить про фактичну бездіяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста, який є єдиною організацією, котра має повноваження фіксувати порушення Женевських конвенцій.

«Єдина організація, яка згадується в Женевських конвенціях, яка повинна моніторити та фіксувати порушення прав військовополонених – це Міжнародний комітет Червоного Хреста. І тут окреме, знову ж таки, питання до них. Вони взагалі не справляються з цим мандатом, вони нічого не роблять. Вони, знаєте, (мають) таку позицію страуса: ми фіксуємо, що нас Російська Федерація не пускає до місць тримання українських військовополонених. І таку відмовку ми чуємо з 2014 року», – каже Дмитро Лубінець.

Реакції Міжнародного комітету Червоного Хреста на відео, котре зафіксувало страту ймовірного військовополоненого, станом на 13 квітня не було.

Ввечері 11 квітня у соцмережах з’явилося відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо. Радіо Свобода наразі не може встановити походження відео.

Американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій. За повідомленням, одне з відео, можливо, було зняте «зовсім недавно», а друге (те, що було поширене ввечері 11 квітня) – судячи з кількості зелені – виглядає так, ніби його знімали влітку.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною у тому числі Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти або жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів.

Протягом війни у ЗМІ неодноразово з’являлися відеозаписи із вбивствами або жорстоким поводженням із беззбройними українськими військовослужбовцями.