Лукашенко нагородив медалями понад 300 силовиків

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вранці 18 серпня нагородив понад 300 представників силових відомств медаллю «За бездоганну службу» трьох ступенів. Відповідний указ опублікований на правовому інтернет-порталі Білорусі.

Серед нагороджених медаллю «За бездоганну службу» I ступеня – заступник командувача внутрішніми військами МВС полковник Хазалбек Атабеков. Саме його підрозділи брали участь у розгоні протестів після виборів 9 серпня, повідомляє телеканал «Настоящее время». Також у списку є троє водіїв автозаків і дев’ять співробітників слідчих ізоляторів, зазначає KYKY.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.