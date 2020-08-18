Білоруський посол, який підтримав протестувальників, подав у відставку

Посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня, який минулого тижня виступив на підтримку учасників мирних протестних акцій у білоруських містах, подав у відставку.

«Я справді подав у відставку. Це – логічний крок, оскільки як посол я призначений чинним президентом і вважається, що маю проводити визначену ним політику. Міністерство закордонних справ вважає, що громадянська позиція, висловлена в моїй заяві, виходить за ці рамки», – сказав Лещеня виданню TUT.BY.

16 серпня він записав відеозвернення, в якому підтримав білорусів, які вийшли на мирні протести.

Лещеня першим із чинних білоруських послів підтримав протести.

Ігор Лещеня був послом Білорусі в Словаччині з 2016 року. До цього він був послом в Єгипті й Ізраїлі. У 2002-2006 роках Лещеня обіймав посаду помічника президента Білорусі.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики у перші дні протестів жорстоко розганяли демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ.

Західні лідери закликали владу Білорусі зупинити насильство. Зокрема, країни Люблінського трикутника – Україна, Польща та Литва – пропонували владі та суспільству Білорусі допомогу в налагодженні діалогу.

Лукашенко відмовився від пропозицій посередництва з-за кордону і заявив про зовнішнє втручання у справи Білорусі.