НАБУ допитало Луценка щодо справи Бубенчика – Сарган

Генеральний прокурор Юрій Луценко приходив на допит до Національного антикорупційного бюро щодо свого процесуального рішення замінити групу прокурорів у справі майданівця Івана Бубенчика. Про це повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган, а також оприлюднила відео його брифінгу після допиту.

На ньому Луценко заперечує, що таким чином була змінена тяжкість злочину, за яким підозрюється Бубенчик.

«У якості свідка я показав про те, що головним завданням діяльності прокуратури є ведення об’єктивного та неупередженого слідства. Другим завданням – є забезпечення ефективного ведення слідства. Я скористався своїм правом змінити групу прокурорів для забезпечення ефективного та об’єктивного прокурорського нагляду та сформував групу на чолі з куруючим заступником, яка відповідає за контроль діяльності Департаменту спецрозслідувань», – зазначив Юрій Луценко.

​До НАБУ, де відбувався допит, також прийшли адвокати беркутівців, зокрема, Олександр Горошинський.

Про виклик Юрія Луценка на допит повідомила його речниця Лариса Сарган 12 липня. За її словами, допит відбувається у контексті провадження, зареєстрованого за статтею про «зловживання владою або службовим становищем».

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Ще у 2016 році прокурор Сергій Горбатюк розповідав Радіо Свобода про те, що Генпрокуратура вже викликала на допит майданівця Івана Бубенчика, який заявляв, що 20 лютого 2014 року застрелив на Майдані двох силовиків, проте він на допит не з’явився.​

Але 3 квітня 2018 року Сергій Горбатюк повідомив, що активістові Майдану Іванові Бубенчику оголосили про підозру у вчиненні вбивств двох правоохоронців і одного замаху на вбивство.

4 квітня 2018-го генпрокурор Юрій Луценко змінив групу прокурорів, що розслідувала цей епізод. Він заявив, що вважає неправильною кваліфікацію дій Бубенчика, і чекає «остаточного об’єктивного рішення» щодо кваліфікації дій Івана Бубенчика.

Наступного дня Генпрокуратура повідомила Бубенчику про зміну раніше оголошеної підозри. Відтоді його підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та посяганні на життя працівника правоохоронного органу.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ, з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.