У Львові через російську атаку, попередньо, є постраждалі – Садовий

У Львові через російську атаку, попередньо, є постраждалі, повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку шахедами та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи», – написав він у телеграмі.

Садовий додав, що є інформація про загоряння у інших місцях, її перевіряють.

Уночі 21 серпня сили РФ завдали удару по території одного з підприємств Мукачева, відомо про 12 постраждалих.

За даними місцевої влади, війська РФ завдали по Запоріжжю два удари, є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Попередньо, постраждалих немає. Також про звуки вибухів повідомляли у Львові та Луцьку, у Києві працювали сили протиповітряної оборони.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

