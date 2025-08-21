У Львові через російську атаку, попередньо, є постраждалі – Садовий

У Львові через російську атаку, попередньо, є постраждалі, повідомив міський голова Андрій Садовий.
«Гучна ніч у Львові. Ворог здійснив комбіновану атаку шахедами та ракетами. Знову, як і місяць тому, прилетіло на вул. Олени Степанівни. Попередньо є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна та дахи», – написав він у телеграмі.
Садовий додав, що є інформація про загоряння у інших місцях, її перевіряють.
Уночі 21 серпня сили РФ завдали удару по території одного з підприємств Мукачева, відомо про 12 постраждалих.
За даними місцевої влади, війська РФ завдали по Запоріжжю два удари, є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Попередньо, постраждалих немає. Також про звуки вибухів повідомляли у Львові та Луцьку, у Києві працювали сили протиповітряної оборони.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Форум