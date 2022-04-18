Ракети, які вдарили по Львову, за попередніми даними, випустили з Каспійського регіону – голова ОВА

Ракети, які вранці 18 квітня вдарили по Львову, за попередньою інформацією, були випущені з Каспійського регіону, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він додав, що це були крилаті ракети повітряного базування.

«Три ракети вдарили по об’єкті військової інфраструктури. Одна – по шиномонтажу. Перший об’єкт – це склади, які не використовували. Внаслідок влучань сталися пожежі. На обидвох об’єктах їх уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали. Обидва об’єкти зруйновані повністю», – написав Козицький у телеграмі.

Голова ОВА заявив, що внаслідок удару на цей час відомо про сімох загиблих і 11 постраждалих. Раніше повідомляли про шістьох загиблих.

Як повідомив Козицький, серед загиблих – четверо працівників СТО.

«Це перші загиблі внаслідок влучання по Львову. Також наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них – одна дитина. Троє постраждалих у тяжкому стані. У дитини – незначні ушкодження. Дані щодо загиблих та постраждалих ще можуть змінюватися», – додав Козицький.

За його даними, навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках і транспортні засоби.



«Варварський удар по станції техобслуговування, абсолютно цивільний об’єкт. Зранку люди прийшли на роботу, на жаль, така трагедія. Можливо, це цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах», – сказав Максим Козицький.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок ракетних обстрілів у восьми житлових будинках і в одній зі шкіл вибиті шибки.



«Сьогодні всі – в рівних умовах. Велике прохання, коли чуєте сирену, йдіть в укриття. Це врятує ваше життя. Маємо мати максимальну пильність. Ворог звіріє і удари по цивільних об’єктах будуть у більшій кількості», – звернувся до жителів Львова мер.



Садовий раніше також додав, що пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів.

«Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці», – написав Садовий на своїй сторінці у фейсбуці.

Повітряна тривога у Львові прозвучала близько 8-ї години. У цей час і були завдані ракетні удари. Вдруге тривога була оголошена близько 11-ї години. За словами Максима Козицького, не долетіли ракети, випущені з Чорного моря.



Всі мілітарні об’єкти зі Львова були вивезені давніше, наголосив мер Львова.