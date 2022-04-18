Ракети, які вдарили по Львову, за попередніми даними, випустили з Каспійського регіону – голова ОВА

Ракети, які вранці 18 квітня вдарили по Львову, за попередньою інформацією, були випущені з Каспійського регіону, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Він додав, що це були крилаті ракети повітряного базування.
«Три ракети вдарили по об’єкті військової інфраструктури. Одна – по шиномонтажу. Перший об’єкт – це склади, які не використовували. Внаслідок влучань сталися пожежі. На обидвох об’єктах їх уже повністю загасили. Підрозділи ДСНС розбирають завали. Обидва об’єкти зруйновані повністю», – написав Козицький у телеграмі.
Голова ОВА заявив, що внаслідок удару на цей час відомо про сімох загиблих і 11 постраждалих. Раніше повідомляли про шістьох загиблих.
Як повідомив Козицький, серед загиблих – четверо працівників СТО.
«Це перші загиблі внаслідок влучання по Львову. Також наразі відомо про 11 постраждалих. Серед них – одна дитина. Троє постраждалих у тяжкому стані. У дитини – незначні ушкодження. Дані щодо загиблих та постраждалих ще можуть змінюватися», – додав Козицький.
За його даними, навколо місць влучання пошкоджені вікна у будинках і транспортні засоби.
«Варварський удар по станції техобслуговування, абсолютно цивільний об’єкт. Зранку люди прийшли на роботу, на жаль, така трагедія. Можливо, це цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах», – сказав Максим Козицький.
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок ракетних обстрілів у восьми житлових будинках і в одній зі шкіл вибиті шибки.
«Сьогодні всі – в рівних умовах. Велике прохання, коли чуєте сирену, йдіть в укриття. Це врятує ваше життя. Маємо мати максимальну пильність. Ворог звіріє і удари по цивільних об’єктах будуть у більшій кількості», – звернувся до жителів Львова мер.
Садовий раніше також додав, що пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів.
«Від ударної хвилі розбиті вікна в готелі поблизу. В ньому живуть евакуйовані українці», – написав Садовий на своїй сторінці у фейсбуці.
Повітряна тривога у Львові прозвучала близько 8-ї години. У цей час і були завдані ракетні удари. Вдруге тривога була оголошена близько 11-ї години. За словами Максима Козицького, не долетіли ракети, випущені з Чорного моря.
Всі мілітарні об’єкти зі Львова були вивезені давніше, наголосив мер Львова.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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