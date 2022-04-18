Поїзди до Львова затримуються через ранкові обстріли – «Укрзалізниця»

Поїзди, які прямували до Львова зранку 18 квітня, затримуються через обстріли міста російськими ракетами, повідомила «Укрзалізниця» у своїх соціальних мережах.
«Через скупчення поїздів, що очікували на відбій тривоги біля Львова, можлива затримка прибуття до вокзалу. Залізничники роблять усе для мінімізації часу затримки», – вказано в повідомленнях.
Залізничники твердять, що «ситуація на львівському залізничному вокзалі контрольована, пасажирів було розміщено у безпечних укриттях. Висадку та посадку на поїзди поновлено після закінчення сигналу тривоги».
«Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. І команда вокзалу, і команди поїзних бригад спрацювали чітко», – вказав голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин.
Раніше сьогодні мер міста Андрій Садовий повідомив, що російські війська завдали п’ять «прицільних ракетних ударів» по Львову.
«Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з’ясовуємо», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці, не навівши подробиць.
Водночас голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, зі свого боку, заявив, що ударів було чотири.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
На початку квітня російські війська повністю залишили три області на півночі України – Київську, Чернігівську і Сумську.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Станом на 10 квітня ООН підтвердила загибель 1793 людей та поранення 2439 цивільних внаслідок війни Росії проти Україні.
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