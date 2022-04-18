Поїзди до Львова затримуються через ранкові обстріли – «Укрзалізниця»

Поїзди, які прямували до Львова зранку 18 квітня, затримуються через обстріли міста російськими ракетами, повідомила «Укрзалізниця» у своїх соціальних мережах.

«Через скупчення поїздів, що очікували на відбій тривоги біля Львова, можлива затримка прибуття до вокзалу. Залізничники роблять усе для мінімізації часу затримки», – вказано в повідомленнях.

Залізничники твердять, що «ситуація на львівському залізничному вокзалі контрольована, пасажирів було розміщено у безпечних укриттях. Висадку та посадку на поїзди поновлено після закінчення сигналу тривоги».

«Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає. І команда вокзалу, і команди поїзних бригад спрацювали чітко», – вказав голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин.

Раніше сьогодні мер міста Андрій Садовий повідомив, що російські війська завдали п’ять «прицільних ракетних ударів» по Львову.

«Відповідні служби вже виїхали на місце. Детальнішу інформацію з’ясовуємо», – написав він на своїй сторінці у фейсбуці, не навівши подробиць.

Водночас голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, зі свого боку, заявив, що ударів було чотири.