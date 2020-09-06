Литва закликала ЄС надати «відчутну» допомогу білоруській опозиції

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус закликав владу Європейського союзу надати «змістовну і відчутну допомогу» демократичному руху в Білорусі, а також активніше протидіяти впливу Москви на Мінськ, зокрема, шляхом запровадження нових санкцій.

На думку Лінкявичуса, бездіяльність щодо до того, що відбувається в Білорусі, підриває довіру й авторитет ЄС.

«Білоруський народ не повинен відчувати себе покинутим. Ми повинні надати їм перспективу бути серед демократичних держав», – заявив керівник литовського дипломатичного відомства в інтерв'ю Financial Times.

Голови МЗС країн ЄС домовилися запровадити санкції проти відповідальних за фальсифікацію підсумків виборів у Білорусі і за жорстокі розгони акцій протесту. Однак список санкцій поки що не сформований.

Естонія, Латвія і Литва за своєю ініціативою запровадили санкції проти трьох десятків білоруських офіційних осіб, включаючи президента Олександра Лукашенка.

Литва – одна з європейських країн, які Лукашенко звинувачує у втручанні у внутрішні справи.

Щоденні масові акції протесту почалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, що обирався на шостий термін поспіль.

Протестувальники вимагають його відставки і перевиборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і в жорстокості щодо учасників мітингів.