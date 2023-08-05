У Литві стартували військові навчання: перевірятимуть готовність армії

Збройні сили Литви починають масштабні військові навчання, мета яких – перевірка бойової готовності армії, повідомляється на сайті Збройних сил країни.

Також військові кажуть, що під час навчань відбудеться поліпшення взаємодії військових підрозділів, відпрацювання передислокації з місць постійної дислокації до районів операцій і виконання поставлених завдань, а також практична перевірка взаємодії між різними підрозділами та іншими установами. Може спостерігатися рух військової техніки дорогами країни.

За наявною інформацією, в навчаннях братимуть участь військовослужбовці різних родів військ Збройних сил Литви, які тренуватимуться на полігонах і в цивільних районах.

Наразі тривають навчання «Королівський удар 2023» гусарського батальйону ім. Короля Міндаугаса Піхотної бригади Geležinis Vilkas («Залізний вовк»). У них беруть участь майже 600 військовослужбовців і бойова техніка.

У Вільнюсі, де 11-12 липня проходив саміт НАТО, Україна та 11 країн-партнерів підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Коаліція з 11 країн почне навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у центрі, який буде створено в Румунії в серпні. Виконувач обов’язки міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен висловив сподівання, що результати навчання вже можуть бути на початку наступного року.

Раніше Міноборони України казало, що українські військові потребують близько 48 одиниць винищувачів F-16, аби звільнити українські території від російських військ.