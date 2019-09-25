Мадуро і Путін зустрінуться в Москві

Президент Росії Володимир Путін 25 вересня в Москві проведе переговори із президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, повідомляє пресслужба Кремля.

За день до цього Мадуро прилетів у Москву, повідомили російські агенції новин.

Як повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, Путін і Мадуро обговорять відносини між їхніми країнами і ширші регіональні питання. Водночас він додав, що підписання угод за підсумками зустрічі не очікують.

Пєсков раніше повідомив, що Путін зустрінеться з президентами Венесуели, Казахстану і Філіппін у Сочі в кулуарах засідання Валдайського дискусійного клубу, щорічного зібрання російських і західних зовнішньополітичних експертів, призначеного на 30 вересня – 3 жовтня.

Раніше Мадуро подякував Росії за підтримку «суверенітету і права на мир Венесуели».

Мадуро також заявив, що відкритий до переговорів із президентом США Дональдом Трампом у майбутньому, якщо лідер США «вирішить виправити неправильну політику ведення війни проти Венесуели, яку він якимось чином успадкував від Барака Обами».

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Протести у Венесуелі проти президента Мадуро – фоторепортаж 23 січня лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконувачем обов’язків президента, коли десятки тисяч людей взяли участь у протестах проти президента-соціаліста Ніколаса Мадуро. Деякі загальнонаціональні демонстрації переросли у насильство – як повідомляється, загинули щонайменше чотири людини. Мадуро обіймає посаду президента Венесуели з 2013 року, коли він виграв вибори, які пройшли після смерті колишнього лідера країни Уго Чавеса. Переобрали Мадуро на цю посаду (до 2025-го) торік під час голосування, результати якого не визнали венесуельська опозиція, США і низка інших держав. Парламент Венесуели оголосив Мадуро узурпатором влади в країні. Про підтримку Гуайдо заявив президент США Дональд Трамп.​ Протести проти Мадуро підтримали політики Євросоюзу: Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні і президент Європейської ради Дональд Туск. Мадуро ж підтримали в Росії та Туреччині. Поділитися на Facebook

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США посилили тиск на Мадуро із закликом піти у відставку після місяців протестів проти його правління на вулицях міст Венесуели.

Вашингтон тиснув на Росію і Китай, щоб вони припинили «неприпустиму» підтримку Мадуро.

Мадуро вступив на посаду в 2013 році і склав присягу на другий термін у січні після виборів у травні 2018 року, які критикувала опозиція, заявляючи про фальсифікації.

Від початку року у Венесуелі триває протистояння між прихильниками опозиціонера Хуана Гуайдо і президента Ніколаса Мадуро. Гуайдо визнали легітимним тимчасовим президентом Венесуели США, більшість країн Європи і Південної Америки. Мадуро підтримують Росія, Китай, Туреччина, Іран, Куба і Болівія.

На тлі протистояння триває глибока економічна криза, в результаті якої з країни виїхали понад чотири мільйони людей. У всіх регіонах Венесуели спостерігається дефіцит харчів та інших товарів.

За даними ООН, за останні півтора року в результаті спецоперацій, скоєних збройними угрупованнями та спецслужбами Венесуели, загинули майже сім тисяч людей. За даними організації, служби безпеки країни регулярно застосовують тортури і порушують права людини щодо громадян, яких вважають загрозою.