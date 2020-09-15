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15 вересня 2020, Київ 15:11
Новини | Політика

Голова бюджетного комітету Ради прокоментував можливість  звільнення міністрів фінансів та економіки

Голова комітету Ради: зараз не можна звільняти міністра фінансів Сергія Марченка та міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка

Міняти міністрів економіки та фінансів під час бюджетного процесу – «це важка історія», заявив голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету, народний депутат від «Слуги народу» Юрій Арістов у коментарі Радіо Свобода.

На його думку, зараз не можна звільняти міністра фінансів Сергія Марченка та міністра розвитку економіки Ігоря Петрашка.

«Наскільки вони близькі до відставки, мені складно говорити, оскільки все-таки це відповідальність на сьогоднішній день і прем’єр-міністра. Я не чув, щоб у парламенті було достатньо голосів для їхньої відставки. Є незадоволення – це точно», – зазначив Арістов.

Юрій Арістов про проєкт бюджету та можливе звільнення Марченка і Петрашка (відео)
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Юрій Арістов про проєкт бюджету та можливе звільнення Марченка і Петрашка (відео)

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При цьому він наголосив, що міністри не мають потрібної комунікації з парламентом.

«Я бажаю міністрам зайнятися цим питанням, тому що неможливо чітко проводити політику виконавчої влади ефективно без комунікації із законодавцем», – сказав Арістов.

Ігор Петрашко та Сергій Марченко стали міністрами в березні 2020 року.

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