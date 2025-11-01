У Маріуполі Росія готується до відкриття драмтеатру, де під час бомбардування загинуло багато людей – міськрада

В окупованому армією РФ Маріуполі готуються до відкриття драмтеатру, який відбудували на руїнах розбомбленого театру, де загинуло багато людей, повідомила міська рада українського Маріуполя.

«Окупанти заявляють, що роботи з «відновлення» театру вийшли на фінішну пряму. Місце, яке стало одним із місць найбільшого воєнного злочину російських загарбників, тепер перетворюють на майданчик для російських вистав та концертів», – зазначили у міськраді.

Зазначається, що вже у грудні РФ планує відкрити театр, щоб ставити російські п’єси та фактично «співати й танцювати на кістках загиблих маріупольців».

У міськраді нагадали, що після окупації міста Маріуполь сили РФ обгородили розбомблений драмтеатр, місце свого злочину, парканом: «Це було зроблено, щоб приховати розбирання завалів із тілами загиблих і уникнути документування доказів».

Російські війська окупували Маріуполь у травні 2022 року після кровопролитних боїв і тривалої блокади. У ході військового вторгнення Росії в Україну Маріуполь майже повністю зруйнований обстрілами. За оцінками ООН, у місті знищено або пошкоджено близько 90% багатоповерхових житлових будинків та близько 60% приватних будинків.

Російські війська підозрюють у скоєнні у Маріуполі численних воєнних злочинів. Москва це заперечує.

За підтвердженими міською владою даними, у зруйнованому й окупованому Росією Маріуполі загинули щонайменше 20 тисяч людей, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міський голова Вадим Бойченко.

16 березня 2022 року російська авіація скинула бомбу на приміщення драматичного театру в Маріуполі. Будівля театру була притулком для сотень маріупольців, які втратили домівки внаслідок бомбардування та обстрілів міста з боку російської армії. Унаслідок бомбового удару зруйнована центральна частина будівлі театру, багато людей опинилися під завалами.

Маріупольська міська рада повідомила, що в театрі внаслідок бомбардування, за свідченнями очевидців, загинуло приблизно 300 людей.

Правозахисники кваліфікують бомбардування Маріупольського драмтеатру як «очевидний воєнний злочин».



