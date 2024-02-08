Сенат США сьогодні розгляне законопроєкт про допомогу союзникам без міграційної реформи – Маркарова

Сенат США 8 лютого розгляне законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню без міграційної реформи, нагадала посолка України в США Оксана Маркарова.

За її словами, великий пакет із посилення міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню, 7 лютого «очікувано» не отримав підтримки через відсутність голосів за угоду з міграційної реформи, над якою перемовники працювали останні місяці.



«Саме тому ще до голосування за великий пакет комітет з асигнування опублікував текст документ «на заміну», який передбачає виключно міжнародну допомогу Україні ( 60,06 мільярдів доларів США) Ізраїлю та Тайваню. Сенат підтримав процедурне рішення за перегляд рішення по голосуванню, яке потрібне для винесення на голосування питання щодо припинення дебатів і розгляду по суті «чистого» законопроекту про міжнародну допомогу США без міграційної реформи. Для цього потрібно буде 60 голосів», – написала вона у фейсбуці.

Як зауважила українська посолка, лідер більшості у Сенаті Чак Шумер повідомив про намір винести на голосування питання щодо припинення дебатів щодо законопроекту про міжнародну допомогу США, який включає Україну, Ізраїль та держави Індо-тихоокеанського регіону о 12:00 8 лютого (за Вашингтоном) – (19:00 за Києвом).

У США вже кілька місяців не вдається погодити надання Україні 61 мільярда доларів через протидію з боку республіканців у Конгресі. Сенат США 7 лютого не зміг проголосувати за законопроєкт, який, серед іншого, передбачав додаткові кошти для України.

Президент Джо Байден різко розкритикував республіканців після того, як сенатори від Республіканської партії заблокували просування двопартійної угоди з питання кордону і пакету допомоги союзникам США.

Байден сказав, що «ніколи не думав, що побачу щось подібне до того, що ми бачимо зараз» на Капітолійському пагорбі, і звинуватив свого опонента, колишнього президента Дональда Трампа в тому, що він «погрожував» законодавцям «відплатою», якщо вони підтримають пакет із допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Цього тижня Палата представників Конгресу США голосувала за окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю у розмірі понад 17 млрд доларів і не підтримала його. Спікер цієї палати Майк Джонсон перед розглядом зауважував, що «зараз США не мають часу розглядати пакет, який поєднує допомогу Україні та Ізраїлю».

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1 лютого лідери країн Євросоюзу погодили виділення 50 мільярдів євро на допомогу Україні. Йдеться про фінансову допомогу Україні з бюджету ЄС. Це – 17 мільярдів прямої допомоги і 33 мільярди у вигляді кредитів, які Україна за планом отримає протягом наступних чотирьох років.

Після погодження ЄС багатомільярдної фінансової допомоги для України голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Джо Байден провели телефонні переговори. Як повідомив Білий дім, під час розмови «фон дер Ляєн підкреслила критичну важливість постійної підтримки України з боку США».