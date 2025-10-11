У Мексиці через сильні дощі загинуло щонайменше 27 людей, є зниклі безвісти

Щонайменше 27 людей загинули, ще кілька вважаються зниклими безвісти внаслідок потужних злив у Мексиці, повідомила влада країни.

Відомо, що інтенсивні опади спричинили численні зсуви, перебої з електропостачанням у кількох муніципалітетах і вихід річок із берегів. Найбільше постраждав штат Ідальго, де служба цивільного захисту повідомила про 16 загиблих і понад тисячу пошкоджених будинків, а також сотні шкіл.

У штаті Пуебла загинули щонайменше дев’ятеро людей, ще п’ятеро зникли безвісти, заявив губернатор Алехандро Армента. У штаті Веракрус влада підтвердила інформацію про двох загиблих.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум повідомила, що уряд працює над наданням допомоги постраждалим, розчищенням доріг і відновленням електропостачання.

Міністерство оборони країни залучило понад 5400 військовослужбовців для евакуації людей, очищення територій і моніторингу ситуації.

У місті Поcа-Рика у штаті Веракрус рівень води місцями сягнув шиї дорослої людини. Повінь сталася через розлив річки Казонес, який затопив значну частину населеного пункту.

Тим часом, шторми «Раймонд» і «Прісцилла» продовжують приносити сильні опади на півострів Каліфорнія та західне узбережжя Мексики.